Tavapäraselt kutsutakse ajakirjanikud rallide eel meeskondadega pooleks tunniks kohtuma. Enamasti on jutuajamised mittemidagiütlevad – tiimide pealikud kinnitavad, et katsed sujusid hästi ja autod on konkurentsivõimelised, kõik võidusõitjad lähevad aga enda sõnul kõrgeid kohti püüdma.