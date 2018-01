Kuraditosin fakti Latvalast: miks ta mängis hokit ja asutas automuuseumi?

1. Latvala on ülekaalukalt parim rallisõitja, kes pole võitnud MM-tiitlit. Ta on triumfeerinud 17 võidukihutamisel ja kõigil, kes temast ses arvestuses eespool on, särab auhinnakapis vähemalt üks meistrikarikas. Küll aga on tšempioniks kroonitud märksa „lahjemad" mehed: Björn Waldegard (16), Walter Röhl (14 rallivõitu), Petter Solberg (13), Stig Blomquist (11), Timo Salonen (10), Richard Burns (10), Ari Vatanen (10) ja Sandro Munari (7).