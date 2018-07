Viiekordse ralli maailmameistri Sébastien Ogier’ olukord on hapu – esmakordselt on ta tõsises kaotusseisus, jäädes Thierry Neuville’ile alla 27 punktiga, kui sõita jääb veel kuus MM-etappi. Suurem probleem peitub selles, et prantslase sõiduvahend – Ford – pole piisavalt kiire. Kui Ott Tänak on võitnud tänavu 31 ja Neuville 29 kiiruskatset, siis Ogier kõigest 19.