Kuidas Mäkinen tšempioniks kasvas ja Toyota ralli juurde tagasi tõi

Mäkineni hüüdnimi peaks olema Mister Ralli, sest on võidusõiduga ilmselt igavesti laulatatud. Mäkinen on esimene rallimees, kelle järgi saab nimetada ajastu. Jah, seks hetkeks, kui Mäkinen alustas triumfimarssi, võites aastatel 1996-1999 neli meistritiitlit järjest, oli Juha Kankkunen juba neljakordne tšempion, ent ta noppis karikad pausidega. Mäkinen domineeris. Ning kui sõidud sõidetud, hakkas soomlane ralliautosid ehitama ja jõudis nõnda kaugele, et juhib nüüd Toyota tiimi.