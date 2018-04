Kuidas Esapekka Lappi nii kiire on? Soomlane avaldas edu saladuse

Eelmisel nädalal Korsika MM-rallil suurepärast kiirust näidanud ja neljal katsel (sh punktikatsel) võidutsenud soomlane Esapekka Lappi ütles, et talle on kõvasti kasuks tulnud kardivõistlustelt saadud kogemused.

"Ma arvan, et kardisõidu taust aitas mul Korsika asfaldil parimat sõidutrajektoori valida. Eriti esimesel katsel ja punktikatsel," rääkis Lappi WRC koduleheküljele.

"Nägin minu ees sõitnud autode musti jälgi ja tihti polnud need kohas, kust mina otsustasin sõita. Ma arvan, et just nendes kohtades suutsin aega võita," arutles 27-aastane Toyota meeskonna sõitja.

Lappi lõpetas Korsika ralli kuuendana. Võimaluse kõrgema koha eest võidelda nurjas 11. kiiruskatsel tehtud eksimus. MMi üldarvestuses on soomlane samuti kuues ning kaotab kolmandat kohta hoidvale Ott Tänakule vaid üheksa punktiga.

Hooaja viies etapp, mis kihutatakse Argentina kruusateedel, algab 26. aprillil.