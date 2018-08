Kui suur on võimalus, et Toyota koosseis uueks hooajaks muutub? Mäkinen hämab meedias: "50-60"

Ajakiri, mis muuhulgas nimetatab Lappit eestlaseks, kirjutab, et Tänak soovib sama seltskonna jätkamist, kuna meeleolud tiimis on head ning kõik saavad omavahel hästi läbi. "Atmosfäär tiimis on oluline ja selles osas kurta ei saa," sõnas Tänak.

Kuigi kõik tundub praegu hea, mõtlevat tiimipealik Tommi Mäkinen siiski ka värske vere peale. "Jaapanlased on siin ning räägime nendega tulevikust, teeme otsused üheskoos. Isiklikult sooviksin sõitjateturul ringi vaadata, aga eks näis. Jaapanlased sooviksid väga Jari-Matti jätkamist, sest tal on Jaapanis hea kuvand. Heal päeval on ta võimeline võitma, ent tal on vaja enda tegemistele keskenduda ja teised ära unustada. Esapekka on küll veel noor sõitja, aga ma ei tea, mida me tegema peame, et ta ka reedesteks võistluspäevadeks üles äratada," sõnas Mäkinen ajakirjale.

Kui Soome meedia küsis Mäkinenilt, mida ta sellega mõtles, kui ütles, et soovib sõitjate turul ringi vaadata, kuid Jaapani bossid soovivad Latvala jätkamist, hakkas Toyota tiimi pealik kogelema.

"Ööööööö... See ei ole nii. Ei tea, kus see jutt on tulnud. Oleme neist asjust rääkinud ja meil on plaan, millega liigume edasi," teatas Mäkinen. "Tolles jutus pole küll mingit alust."

Mäkinen lisas, et ta ei tegutse sõitjate turul, kuid jälgib olukorda. Küsimusele, kui suur on võimalus, et Toyota meeskond enne järgmist aastat muutub, vastas Mäkinen: "Raske praegu kommenteerida. Võimalus on 50:50. Või peaks ütlema fifty-sixty."