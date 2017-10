Kui hea on Tänaku uus tööandja?

Kolmapäeva varahommikul sai eestlaste jaoks selgeks, et tuleval hooajal kihutab Ott Tänak WRC-sarjas Toyota tiimis. Tänaku võistkonnakaaslasteks saavad soomlased Jari-Matti Latvala ning Esapekka Lappi.

Kui M-Spordi tänavuse hooaja tase on kõikidele siinsetele rallifännidele teada, siis kui hea on Toyota tiim?

Sel hooajal on Toyota olnud võistkondlikus arvestuses kindel kolmas number. M-Spordile ja Hyundaile on jäädud alla, kuid Citroeni on suudetud edestada. Individuaalses arvestuses hoiab Latvala praegu kokkuvõttes 4., tulevaks hooajaks oma kohast loobuma pidav Juho Hänninen 7. ja Lappi 11. kohta.

Tänavuseks aastaks taas WRC-sarjaga liitunud Toyota on tõestanud, et kiirus on neil olemas, kuid esinenud on loodetust rohkem tehnilisi probleeme. Samas tasub meenutada, et hooaja eel ennustati, et Toyotal ei saa kordagi olema poodiumile asja. Reaalsuses on Toyota saavutanud sel hooajal 5 poodiumikohta ning 2 etapivõitu. Esikoha saavutas Latvala Rootsis ning Lappi Soomes.

Lisaks on Latvala saavutanud 2. koha veel Monte Carlos ning Sardiinias. Viiendaks poodiumikohaks on Hännineni 3. koht Soomes.

Kui käimasolevaks hooajaks naasis Toyota Yarisega WRC-sarja, siis enne seda nähti nimetatud Jaapani autotootjat viimati MM-sarjas 1999. aastal. Toona võideti Toyota Corollal kihutades Subaru ees napilt võistkondlik MM-tiitel. Individuaalses arvestuses oli parim kokkuvõttes 3. koha saavutanud Didier Auriol.

Lisaks 1999. aastale on Toyota võitnud võistkondlikus arvestuses MM-sarja 1993. ja 1994. aastal. Toyotaga on individuaalne MM-tiitel võidetud 1990., 1992., 1993. ja 1994. aastal.

1990. aastal võitis individuaalse MM-tiitli Carlos Sainz Toyota Celical. 1992. aastal oli samuti parim Sainz Celical. 1993. ja 1994. aasta individuaalse tiitli võitis Juha Kankkunen samuti Celical.