Kuhu läheb Ogier? Lauale tuli ka kolmas pakkumine

Pühapäeval viiendat korda ralli maailmameistriks kroonitud Sebastien Ogier võtab tuleviku suhtes vastu otsuse õige pea. Laual on kolm pakkumist.

Ogieri tahavad järgmisteks hooaegadeks endale nii tema praegune tiim M-Sport kui Citroën. Prantslane pole valikut veel teinud.

„Mul pole praegu midagi teatada, aga varsti ilmselt on,“ sõnas Ogier meediale. „Olen kindel, et minu tuleviku peale on kihla veetud, kuid ma isegi pole sajaprotsendiliselt kindel – mõtlen ja analüüsin veel.“

Ogier teatas, et tema lauale tuli ka kolmas pakkumine: „Selle tegi abikaasa, kes tahab väga, et koduseks jään. Tean vaid seda, et vajan adrenaliinilakse, seega näis, mis ette võtan.“