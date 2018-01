Kris Meeke kritiseeris Citroëni valikuid algavaks hooajaks

Citroëni rallimeeskonna põhipiloot Kris Meeke kritiseeris tööandjat otsuse eest jätta Craig Breen kolmelt MM-etapilt eemale vaid seetõttu, et tema masin nendel rallidel Sebastien Loebi käsutusse anda.

Meeke teeb tänavu MM-sarjas kaasa täishooaja, kuid põhja-iirlane Breen peab kolme etappi - Mehhikot, Korsikat ja Katalooniat - kõrvalt vaatama, sest nendes paikades kihutab tema autoga üheksakordne maailmameister.

Meeke rõhutas, et tal pole midagi Loebi areenile naasmise vastu, kuid ta lootis, et Citroën paneb tema jaoks välja kolmanda masina.

"Mul on väga hea meel, et Sebastien tagasi tuleb. Julgen öelda, et ta pole hetkel rallisõitja, sest on täiskohaga spordist eemal olnud viis aastat, kuid ta on siiski üheksakordne meister ning mitte keegi ei propageeriks meie spordiala temast paremini. Ta on väga kõrge kaliibriga sõitja ning oleks olnud fantastiline teda täiskohaga naasmas näha," rääkis meeke Motorsport News'ile.

"Selle kõrval ei pea ma aga õigeks, et Craig nendeks kolmeks ralliks autost välja tõstetakse. OK, see pole minu otsus, aga minu arvates tõestas Craig end eelmisel aastal piisavalt ning vääriks sel aastal teist täiskohaga piloodikohta."

Craig Breen Foto: AFP/SCANPIX

"Olen rallis olnud piisavalt kaua, et teada, kui palju kogu hooaja kaasa tegemine kasuks tuleb ning ma leian, et seda oleks pidanud ka talle võimaldama. Pole õige, et kogemusi koguv mees peab kõrvale astuma," lisas Meeke.

"Nagu ma juba ütlesin, see pole minu otsus. Ma saan keskenduda vaid enda tegemistele. Olen rahul selle testiperioodiga, mis meil on olnud ja kuidas auto praegu välja näeb. Oleme teinud mõned arendused ning meil on neid veel tulemas. Plaan on võtta Monte Carlost ja Rootsist palju punkte, et hooaeg korralikult käima lükata."

Mehhiko ja Kataloonia rallid võitnud Meeke lõpetas eelmise hooaja punktitabelis seitsmendal kohal. Breen, kes tõi tiimile kuuelt etapilt viienda koha punktid lõpetas aasta kokkuvõttes kümnendana.

2018. aasta hooaeg stardib Monte Carlo ralliga juba 25. jaanuaril, ralli testikatse peetakse päev varem.