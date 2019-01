Kris Meeke kiitis Toyotat: parim auto, mida olen kunagi juhtinud!

"See on parim auto, millega olen kunagi sõitnud!" sõnas Meeke Autospordile. "See tundus kohe esimesel korral väga mõnus."

"Yarises tunnen, et suudan sellest masinast kõik välja võtta ja kõik on minu kontrolli all - pole mingit stressi ega muret," kiitis Meeke. "Harjusin uue autoga loodetust kiiremini ilmselt ka seetõttu, et olin kahel eelmisel hooajal raskustes. Jah, oli küll rallisid, mida ma nautisin ja kus ma näitasin head kiirust, kuid kõik kulges noateral. Sel nädalavahetusel oli tore näha, et kiirus on mul alles."



39-aastase põhjaiirlase suurepärast kiirust - eeskätt punktikatsel - kiitis ka üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb.

Meeke piirdus Monte Carlos kuuenda kohaga veljeprobleemide tõttu. Tema masinal purunes neid lausa kolm.