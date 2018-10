Kris Meeke: Kataloonia rallil sain aru, et pole viimastel aastatel WRC-d nautinud

Meeke lõi Toyotaga ametlikult käed pisut enne Kataloonia etappi ning oli seal tiimi külaliseks - igapäevaselt elab Meeke Andorras, seega polnud tal sugugi kaugelt tulla.

"Ma polnud viimase kolme aasta jooksul etappide kajastust jälginud, mis on järjekordne märk sellest, et ma ilmselt ei nautinud seda eriti palju," sõnas Meeke Autospordile. "Aga enne siia tulemist küsisin oma Michelini inseneri käest, milliste rehvidega keegi rajal on ning hakkasin splitte jälgima."

Meeke sõitis hooaja esimesel poolel Citroenis, kust ta pärast Portugali rallil tehtud rasket avariid lahti lasti. Kataloonia rallil WRC telekanalile intervjuud andes ei soostunud ta Citroeni nime suhugi võtma ning vihjas, et "tema eelmises töökohas" tegeleti taustal poliitiliste mängude ja muu rallivälisega, mis põhjaiirlasele ei sobinud.

"Toyota on midagi hoopis muud. Ma pole sellist asja oma karjääris veel varem kogenud," viitas Meeke tõsiasjale, et Tommi Mäkineni juhitavas meeskonnas on pearõhk ikkagi rallisõidul.