Kris Meeke julgustab Citroeni Sebastien Loebiga lepingut pikendama

Kris Meeke'i sõnul mõjub tagasituleku teinud Sebastien Loeb Citroeni meeskonna moraalile positiivselt ning võiks anda olulise panuse ka konstruktorite karika punktitabelisse.

Citroeni tiimipealik Pierre Budar avaldas, et meeskonna huvides on üheksakordse maailmameistri Sebastien Loebi enda autos hoida kauem kui praeguseks kokku lepitud kolm MM-etappi.

44-aastane Loeb sai Mehhiko rallil esimest korda uue generatsiooni WRC autoga sõites viienda koha, kuid oli laupäeval enne rehvi purunemist ka põgusalt liidrirollis.

"Meil on kokkulepe kolmele rallile. Teeme veel Korsika ja Hispaania ära ning siis on meil võimalik temaga uuesti läbi rääkida," ütles Budar ajakirjale Autosport.

"Kuid ma ei tea ühtegi tiimipealikku hooluspargis, kes ei tahaks sellist meest endale täiskohaga piloodiks. Sama kehtib meie kohta."

"Ta tõestas end Mehhikos erakordselt kiire sõitjana. Ta võttis teisel päeval liidrikoha sisse keset kõige suuremat võitlust, kui kõik kõvasti surusid. Me ei arvanud, et ta nii kiirelt nii nobedasti sõitma hakkab," lisas Budar. "Teadsime, et ta võib teha häid asju, aga arvasime, et see võtab kauem aega."

Citroeni julgustas Loebiga lepingut pikendama ka tiimi põhisõitja, Mehhikos kolmandaks tulnud Kris Meeke, kelle sõnul mõjub prantslasest ralliäss hästi meeskonna moraalile.

"See oli ausalt öeldes päris uskumatu. Me oleme kõik tema toodud energiast toitunud. Eriti mina. See on olnud niivõrd positiivne. Olen alati öelnud, et tahaksin teda tiimi tagasi ning see ralli ainult kinnistas seda mõtet. Ma tean, et õpiksin temalt täishooaja korral väga palju. Kujutate ette seda jõudu, mis meil oleks, kui ta teeks kaasa täisaasta ja Craig Breen oleks kolmandas autos?"

"Poleks kahtlustki, et me oleks konstruktorite karika arvestuses kõige teravamas konkurentsis - seega miks mitte minna selle peale välja järgmisel aastal? Kui me veenaksime teda tagasi tulema ja veidi rohkem etappe sõitma, võiksime me olla väga-väga tugev tiim," sõnas Meeke.