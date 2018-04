Korsika rallil põrunud Mikkelsen viskas kivi Hyundai kapsaaeda

Korsika MM-rallil alles seitsmenda kohaga piirdunud Andreas Mikkelsen tunnistas, et ta peab koos Hyundai meeskonnaga järgmiste etappide eel masina kallal kõvasti tööd tegema.

"Väga keeruline nädalavahetus. Seitsmes koht polnud see, mille järgi tulime. Teadsin, et konkurents tuleb Korsikal tihe, kuid ma ootasin, et me oleme pisut kiiremad," ei jäänud Mikkelsen oma masina käitumisega rahule.

"Üritasime mitmel korral täiega suruda, kuid sattusime siis kohe silmitsi alajuhitavusega ja muutusime veelgi aeglasemaks. Peame nüüd kõvasti tööd tegema ja leidma häid valikuid, et järgmiseks asfaldiralliks valmis olla. Lõpetasin mullu Saksamaal teisena, ma tean, et suudan asfaldil kiire olla," lisas norrakas oma koduleheküljel tehtud kokkuvõttes.

Korsika ralli võitis Sébastien Ogier (M-Sport) Ott Tänaku ja Thierry Neuville`i (Hyundai) ees.

MM-sarja üldseis:

1. Sébastien Ogier - 84

2. Thierry Neuville - 67

3. Ott Tänak - 45

4. Andreas Mikkelsen - 41

5. Kris Meeke - 36

6. Esapekka Lappi - 36

7. Jari-Matti Latvala - 31

8. Dani Sordo - 30

9. Craig Breen - 20

10. Elfyn Evans - 18

11. Sébastien Loeb - 15

12. Hayden Paddon - 10

13. Mads Östberg - 8