Korsika ralli katkestanud Niinemäe: autol polnud enam jõudu, me ei saanud mäestki üles

JWRC arvestuses võistlevad Miko Niinemäe ja Martin Valter katkestasid Korsika MM-ralli avapäeva tehniliste probleemide tõttu.

2015. ja 2016. aasta Eesti juunioride meistrid Niinemäe – Valter (Ford Fiesta R2T) said avakatselt oma klassi seitsmenda aja. Kaotust katse võitnud Nil Solansile kogunes 31,20 kilomeetriga 1.23.

"Läheb veel veidi aega enne, kui selle pinnasega ära harjun. Katse lõpuosa oli mäest alla ning seal ei olnud meil praktiliselt mingit pidamist," võttis üle kuue aasta taas asfadil sõitev Niinemäe avakatse kokku.

Ralli teise katsena sõideti 29,12 km pikkuse Plage du Liamone – Sarrola Carcopino kiiruskatse, mis jäi kahjuks eestlastele päeva viimaseks. Niinemäe – Valter näitasid kuni katse viimase vaheajapunktini JWRC arvestuse kuuendat aega, kuid siis tekkis nende Fordil tehniline probleem. Lõpuks jõudsid eestlased siiski katse finišisse, kuid JWRC arvestuses katsevõidu võtnud Terry Folbile kaotati ligi kümme minutit.

„Kuni katse viimase splitini olime väga okei tempos, kuid siis tabas meie võistlusautot tehniline probleem, mis seisnes selles, et meie autol polnud enam gaasi vajutades jõudu. Selle tagajärjel ei saanud me ees olnud mäest üles ning pidime mitu korda proovima enne, kui see õnnestus. Lõpuks saime sõita nii umbes 20 km/h ja mäest alla veidi suurema hooga. Tundub, et tegemist on elektrilise probleemiga, millele üritame nüüd siin rehvivahetuses lahenduse leida. Kui see ei õnnestu, siis oleme sunnitud tänaseks katkestama, sest sellise autoga edasi sõita on ohtlik,“ võttis Niinemäe teise katse sündmused kokku.

Hiljem selgus, et nende Fiesta turboprobleemid olid nii suured, et neid oma jõududega korda ei saadud ning kuna reedesel võistluspäeval polnud ka lõunast hooldust, siis olid nad sunnitud katkestama.

Loodetavasti saavad M-Sport mehaanikud laupäevaks auto turbo- ja elektriprobleemid lahendatud ning mehed on taas rajal.