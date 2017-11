Koosseisud paigas. Milline rallitiim on vägevaim?

Nagu arvata võis, jätkab Ogier tiitlikaitsjana võidukihutamist M-Spordis. Seega on järgmise hooaja meeskonnad suurelt jaolt paigas. Lahtine on ainult see, kes hakkab juhtima M-Spordi kolmandat autot. Soomlasele Teemu Suninenile on garanteeritud kindel arv rallisid, ülejäänutel hoiab juttude järgi Fordi rooli prantslane Eric Camilli. Täpsemat teavet lubas M-Spordi pealik Malcolm Wilson jagada paari nädala jooksul.