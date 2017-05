Konkurendid lõõgastusid, Tänak ja Järveoja tegid tõsist tööd

Ott Tänak peab oluliseks lõpetada Portugali ralli avapäev liidrite hulgas, et tagada sellega endale järgmisteks päevadeks soodne stardikoht.

Pisut rohkem kui tund enne Portugali MM-ralli starti istusid sõitjad Guimarãesi linna ajaloolise kindluse jalamile püstitatuid telgis. Kes suhtles kaaslaste või konkurentidega, kes vaatas kiiruslegendi kaustikust eile sõidetud esimese kiiruskatse kohta tehtud märkmeid, kes surfas niisama telefonis. Ent kaks meest istusid arvuti taga ja nende näoilmest oli näha, et hingetõmbehetke kasutatakse tõsiseks tööks.

Need olid M-Spordi meeskonnas sõitvad Ott Tänak ja Martin Järveoja. „Mis siin ikka niisama istuda, parem on tegeleda vajalike asjadega,” sõnas Järveoja. Esimest hooaega WRC-sarjas osalev Järveoja lisas, et videopildi põhjal tehti legendis paar väikest parandust.

Kuigi eile sõideti ainult üks pisut üle kolme kilomeetri pikkune kiiruskatse, venitati rallimeeste tööpäev pikaks. Juba varahommikul prooviti auto seadistuse sobilikkust testikatsel, seejärel pidi igast meeskonnast üks sõitja osalema ametlikul pressikonverentsil ja pärastlõunal vurasid rallimehed oma autodega Porto äärelinnas asuvast hooldusalast 60 kilomeetri kaugusel asuvasse Guimarãesi, kus jäi natuke aega lõõgastuseks, vibulaskmiseks ja fännidele autogrammide jagamiseks. Samas anti ka ralli ametlik start.

Testikatsel viiendat aega näidanud Tänak näis enne rallit rahulik. Testikatse aeg polnud kuigi tähtis, kilomeetrid kulusid Ford Fiesta ralliautole paigaldatud uute amortisaatorite proovimiseks. „Varem polnud meil võimalust neid katsetada. Püüdsime õppida, kuidas auto nendega töötab. Tundus, et kõik toimib hästi,” ütles ta.

Kuigi Tänakul on Portugali rallil palju kogemusi – juba 2009. aastal sõitis ta siin oma karjääri esimese WRC-ralli ja tänavune kihutamine on talle juba seitsmes –, tuli selleks hooajaks kohaneda uute tingimustega. Paljud kiiruskatsed on uued või sõidetakse neid tagurpidi, sellepärast oli ka rajaga tutvudes palju tööd.

” Soosikute ringis käib võitlus peamiselt selle nimel, et saada laupäevaks võimalikult hea stardipositsioon.

„Oma iseloomult on teed väga mõnusad, kuid tundub, et siin on viimasel ajal sadanud palju vihma ja see on muutnud teed mõnes kohas väga pehmeks,” kirjeldas Tänak võistlusolusid. „Kiiruskatsete teistkordne läbimine saab olema huvitav. Sõidujoonele tekivad ilmselt roopad ning see muudab sõitmise keeruliseks. Saab näha, mis sellest kõigest tuleb.”

Järveoja sõnul väärivad ralli korraldajad kiitust. Ta ütles, et teede paremaks muutmiseks on tehtud palju tööd ja mõnes kohas on pinnase tugevdamiseks kasutatud isegi tsementi.

MM-sarja kokkuvõttes neljandal kohal olev Tänak stardib tänastele kiiruskatsetele neljandana. Kruusarallil ei tähenda see just kõige mugavamat positsiooni. Ühtaegu loodab ta lõigata kasu just pehmematest ja liivasematest teelõikudest. „Pehme tee jaoks on neljas stardipositsioon väga hea. Tee peaks olema selleks ajaks veel alles,” märkis Tänak. „Kõvemal ja kruusasemal teel on sõidujoone puhastamist rohkem ning seepärast ka sõita keerulisem.”

Seega on kõige ebamugavamas olukorras Tänaku meeskonnakaalane Sébastien Ogier, kes läheb MM-sarja üldliidrina rajale esimesena. Tänaku ette mahuvad veel Toyota sõitja Jari-Matti Latvala ja Hyundai esinumber, kaks viimast rallit võitnud Thierry Neuville.

Kõige soodsamates oludes saab kihutada mullu Portugalis võidutsenud Kris Meeke. Tänavusest viiest rallist on ta suutnud rajal püsida üksnes Mehhikos ja seal noppis ta ka võidu. MM-sarja kokkuvõttes on ta aga üheksandal positsioonil. Vaieldamatult on tegemist mehega, kes oma kiiruse poolest on ka tänavu Portugalis üks soosikuid. Sellesse ringi kuuluvad veel Neuville, Ogier ja mõistagi ka Tänak.

Täna sõidetakse kaheksa kiiruskatset ja soosikute ringis käib võitlus peamiselt selle nimel, et saada laupäevaks võimalikult hea stardipositsioon. Teisel päeval minnakse rajale pööratud järjestuses ja siis ei taha keegi olla esimeste „autide” hulgas. „Esimesel päeval on ülioluline saada hea koht, sest laupäeval oleks kindlasti vaja startida tagapool,” kinnitas Tänak.