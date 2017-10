KOMMENTAAR | Soojendus on Kataloonias läbi, nüüd läheb tigedaks võidusõiduks

Nagu Ott Tänak päev enne Kataloonia ralli starti ütles, võib reedel kruusateel riskija rebida end teistest lahti või kaotada kõik. Nagu näha, jäid pea kõik siiski teele – seitse esimest mahuvad 12,8 sekundi sisse.

Niisiis sai soojendus läbi ning laupäeval läheb võidusõiduks. Esimese hooga võiks ju öelda, et neljakordne maailmameister ja MM-sarja liider Sebastien Ogier, kes tunneb asfaldil end kui kodus, võtab võidu ja sellega suuresti ka tiitli. Paraku paberil asjad tihtipuhku ei toimi, esikohale on teisigi tahtjaid.

Eelmisel asfaldirallil, Saksamaal, jäi Ogier mäletatavasti kolmandaks, Tänaku ja Andreas Mikkelseni selja taha. Või kas keegi kahtleb Thierry Neuville’i, Korsika kiireima, oskustes asfaldil kihutada? Dani Sordo, Korsika ralli kolmas, pole samuti papist poiss, seda enam, et Hyundai peab jahti M-Spordile ehk meeskondlikule tšempionitiitlile.

Laupäeval-pühapäeval kiirel pinnasel suuri vahesid ilmselt sisse ei sõideta. Ka Saksamaal võitis Tänak Mikkelseni 16,4 ja Ogieri 30,4 sekundiga. Ilmselt läheb seegi kord tihkeks.

Mõni asi tundub sulaselge olevat. Näiteks see, et Neuville ja eelkõige Tänak peavad ründama ja suruma end Ogier’st ette, kui tahavad võidelda MM-sarja võidu nimel.

Selge on seegi, et laupäeval M-Sport tiimikorraldusi ei jaga. Küll aga pole teada, mis juhtub pühapäeval, kui Tänak juhtub Ogierist eespool olema? Kas tal palutakse hoog maha võtta? Tänak arvas, et tiimikorraldus oleks tulega mängimine ja võib kallilt kätte maksta. Näis.

Kõige kindlam on aga see, et laupäeval läheb tigedaks andmiseks.