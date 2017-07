Kommentaar: Kas Tänak pidi Poolas viimast võtma? Pidi!

Ott Tänakul oli vaja Poola MM-rallil rünnata, sest tšempionitiitel kumas silmapiiril.

Poola ralli üle-eelviimasel katsel juhtus. Tänaku auto vajus meeletul kiirusel mudase tee tõttu laugest kurvist pisut välja, tagaosa tabas teevalli, hetk hiljem rammis esiosa puud. Kõik, sõit oli lõppenud.

Tagantjärele oleme kõik targad. Olnuks kiirus ses kurvis väiksem… Paraku oleksid ei maksa.

Esiteks tuleb öelda, et kui kiiruskatset tervikuna võtta, siis Tänak ei kihutanud ülemäära. Vaheaegade põhjal oli Thierry Neuville märksa nobedam ja võitnuks Tänakut seitsme kuni üheksa sekundiga.

Siit tõdemus: äkki oleks Tänak pidanud hoogu kärpima, kindlustama vähemalt teise koha ja lootma, et juhtub Neuville’il?

Vastus A: kindlasti, kui Tänaku eesmärk olnuks poodiumile jõuda.

Vastus B: kindlasti mitte, kui eesmärk oli MM-tiitlit jahtida.

Pole vist mõtet arutada, kumb eesmärk Tänaku silme ees kumas. Tiitel olnuks võimalik üksnes siis, kui ta edestanuks Sébastien Ogier’d ja Neuville’i nii Poolas kui ka Soomes ning korjanuks suured punktid. Siis kärbunuks vahe minimaalseks enne kaht järgmist rallit Saksamaal (asfalt) ja Hispaanias (kruus ja asfalt), mis on mõlemale liidrile märksa sobivamad.

Niisiis tuli rünnata, mida Tänak tegigi.

Vähetähtis pole ka fakt, et M-Spordi boss Malcolm Wilson ilmselt palus Tänakul gaasipedaali põrandasse suruda.

Wilsoni unistus on võita eratiimiga sõitjate MM-tiitel ja tema arvates on tänavu selleks ainuke võimalus. Suurt pilti silmas pidades olnuks Poolas parim tulemus see, kui Tänak oleks võitnud Neuville’i ees. Tänaku teine koht oleks olnud kehv lahendus, sest Neuville jõudnuks Ogier’le kandadele astuda, kuigi ega 11 punkti, mis neid lahutab, suurt hingamisruumi ei anna.

Kui järgmisel paaril rallil midagi erakordset ei juhtu, on Tänaku tiitlilootused kadunud ja võib arvata, et tal tuleb hakata täitma tiimi korraldusi, kui olukord seda nõuab. Samal ajal tuleb pöidlaid peos hoida, et Tänak veel mõne ralli võidaks ja MM-sarja kokkuvõttes poodiumile kerkiks. Seegi oleks suur asi.