Kolmanda M-Spordi WRC-auto rooli on istumas üllatuslikult 39-aastane prantslane

Autoralli MM-hooajale antakse start 25. jaanuaril, kui punktide peale hakatakse kihutama Monte Carlos. Praeguseks on väljas ka esialgne nimekiri meestest, kes hakkavad võidu nimel heitlema.

Praeguse seisuga on Monte Carlos WRC-autosid starti tulemas 11. Neist ühe osalemine ei ole veel päris kindel.

Praeguse seisuga on selge, et kolm autot saadavad kindlasti starti Toyota ja Hyundai. Lisaks on Citroen teatanud, et nende masinaid on stardis kaks. Seega ongi kogu küsimus veel M-Spordi ümber. Kui kindlasti hakkavad hooaja esimesel etapil M-Spordi Fordi rooli keerama Sebastien Ogier ja Elfyn Evans, siis kolmanda auto osalemine on veel lahtine.

Kandidaat M-Spordi kolmandasse autosse on 39-aastane prantslane Bryan Bouffier. Prantslane saab starti, kui ta suudab kokku ajada võistlemiseks vajaliku eelarve, kirjutab Rallye Magazin.

39-aastane Bouffier tegi eelmisel aastal kaasa kahel MM-rallil ja seda Ford Fiesta R5 masina roolis. Monte Carlos saavutas ta üldarvestuses 10. koha. Tema parim sõit MM-sarjast pärineb 2014. aastast, kui ta saavutas M-Spordi ridades Monte Carlos teise koha. Toona esikoha teeninud Ogier'le kaotas ta1.18,9ga. Viimati oli ta WRC-autoga MM-etapi stardis 2016. aastal, kui ta Monte Carlos katkestas.

Lõplikult läheb Monte Carlos startivate meeste nimekiri lukku 12. jaanuaril.

Kui rääkida tervest hooajast, siis M-Spordil on kuueks etapiks käed löödud soomlase Teemu Sunineniga. Kui Bouffier peaks sõitma Monte Carlos, siis oleks ikkagi veel kuueks etapiks M-Spordil vaja kolmandat pilooti.

WRC-autod Monte Carlo rallil:



1. Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC)

2. Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC)

3. koht veel ametlikult täitmata. Kandidaat Bryan Bouffier (Ford Fiesta WRC)

4. Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 WRC)

5. Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC)

6. Dani Sordo (Hyundai i20 WRC)

7. Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC)

8. Ott Tänak (Toyota Yaris WRC)

9. Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC)

10. Kris Meeke (Citroen C3 WRC)

11. Craig Breen (Citroen C3 WRC)