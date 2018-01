Kolm julget ja vähem julget ennustust Monte Carlo ralliks

Uus WRC hooaeg saab ametliku avapaugu juba täna õhtul ning Eesti rallisõbrad ootavad seda vaat et rohkem kui ükskõik millist varasemat aastat - mida suudab Ott Tänak Toyota roolis? Kes tuleb maailmameistriks?

Teen siinkohal Monte Carlo ralliks kolm ennustust, mõni pisut julgem, mõni vähem julgem.

Elfyn Evans tuleb esikolmikusse

Walesi esisõitja Evans on M-Spordis eelmise aasta kolmanda numbri staatusest tõusnud samale kohale, kus oli mullu Ott Tänak – Sébastien Ogier’ järel teiseks piloodiks. Enam ei hoia teda tagasi ka DMACK-i rehvid, mis eelmisel hooajal tema olukorra mitmel rallil teiste tippudega võrreldes raskemaks tegid. Nüüd on Evans teistega võrdses seisus.

Eelmisel aastal võitis waleslane Monte Carlos kolm kiiruskatset, näidates, et kiirust tal jagub – nüüd tuleb sinna juurde lisada ka veel stabiilsus. Rallivõitu on Evansilt mõistagi palju oodata, aga esikolmikusse on mees kahtlemata võimeline jõudma.

Thierry Neuville võtab kindla rallivõidu

Hyundai number üks näitas juba eelmisel aastal, et kui ta ainult teel püsib, on tegu kõige kiirema sõitjaga MM-sarjas. Ka mullust Monte Carlo rallit juhtis ta mäletatavasti pikalt, enne kui mõni katse enne finišit avarii tegi ning seetõttu katkestas. Tänavu on Neuville sarnaselt Ott Tänakule eesmärgiks võtnud rallid pisut stabiilsemalt ja turvalisemalt läbida ning keskenduda MM-sarja üldarvestusele. Usutavasti on Neuville oma vigadest õppinud ning oskab suures eduseisus seekord pisut turvalisemalt sõita – tema kindel võit Monte Carlos ei oleks isegi eriline üllatus.

Ott Tänak kõrgesse mängu ei sekku

Värskelt M-Spordi Fordi Toyota vastu vahetanud Tänak on mitmel puhul mõista andnud, et Monte Carlos temalt veel rallivõitu oodata ei maksa – uus meeskond ja uus auto vajavad veel harjumist ja sinasõbraks saamist. Testikatsel näitas saarlane küll head minekut, ent teadupoolest see tegelikult väga suur näitaja ei ole. Seega ei tasu suurt numbrit teha sellest, kui Tänaku debüütralli Toyota roolis esikolmikukohta kaasa ei too – suure tõenäosusega võib ta alla jääda ka tiimikaaslasele Jari-Matti Latvalale.

Muidugi mõista loodame kõik, et Tänakul läheb juba esimesel rallil paremini ning ta näitab koha kätta nii Latvalale kui ka kõigile teistele. Esimene kiiruskatse algab juba täna hilisõhtul kell 22.43 - tule ja ela Eesti ralliässadele kaasa Delfi Spordi otseblogi vahendusel!