Kõik neli laupäevast katset võitnud Tänak avaldas, kes tema avantüüri välja pakkus

Tänak läks pärastlõunastele katsetele ainsa sõitjana tavaliste talverehvidega, samal ajal kui ülejäänud valisid naastudega rehvid.

"Loodan küll, et see tasus ära. Suured tänud minu eesautole ja Martin Kangurile, kes soovitas midagi teisiti teha. Võimalus oli muidugi ka aega kaotada, kui oleks rohkem jääd olnud, aga leidsin kohe enesekindluse ja tegime hea sõidu," rääkis Tänak.

"Libedam oli seetõttu kindlasti, pidime olema pisut ettevaatlikumad, aga asfaldi peal oli jällegi selle võrra mugavam sõita."

Esikolmikukoht on Eesti ekipaažist viimase päeva eel vaid 17,3 sekundi kaugusel. Tänak kinnitas, et pühapäeval üritatakse täie hooga edasi panna. "Jätkame samas vaimus ja mõned kohad on võimalik veel kinni püüda. Samas teame, et heal asfaldil on ka härra Loeb väga kiire. Vahe on suhteliselt suur - tavaoludes oleks selle tagasi sõitmine keeruline, aga vaatame, mis homme võimalik on ja jätkame sama hooga."