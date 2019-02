Saaremaa mees Ken Torn sisenes MM-rallide maailma täpselt aasta tagasi Rootsis. Toona tegi ta keerulistes oludes avarii ja sai juunioride arvestuses 12. koha. Keerulise sisseelamisaasta tipuks oli Soomes Kuldar Sikuga saadud oma klassi esikoht. Sarja võidust jäi ta aga veel kaugele. Tänavu püüab Torn lõigata eelmise aasta kogemuste vilju.

„Mingis osas olen kindlasti targem. Nüüd oskan ma juba paremini suuremat pilti vaadata,” sõnas Torn. „Tean, et peab pikemalt ette mõtlema, igal katsel pole vaja viimast tõmmata. Ralli lõppeb pühapäeval.” Ta lisas, et pluss on JWRC sarja autodega tegeleva meeskonna tundmine.