Kimi Räikkönen enda tulevikust Toyota WRC-tiimis: see ei ole saladus, et ralli mulle meeldib

Toyota WRC-tiimi bossi Tommi Mäkineni abi Mia Miettinen ütles eelmisel nädalal Soome meediale: "Kimi Räikkönen on tõsiseltvõetav valik Toyota meeskonna sõitjaks, ent esmalt peab ta tegema otsuse, kas jätkab Ferrari tiimis või mitte."

Eelmisel nädalal olid nii Mäkinen kui ka Miettinen Monaco vormel-1 etapil ning neid nähti aega veetmas Räikkönenile kuuluval jahil. Hiljem uuriti ka soomlase käest, kas ta võib ala vahetada. Siiski tunnistas Räikkönen, et esialgu tal konkreetset plaani paigas ei ole.

“Olen rallist huvitatud. Seda aga olukorras, kus minu karjäär vormel-1 sarjas on läbi. See ei ole mingi saladus. Siiski ei ole mul ühtegi kokkulepet sõlmitud. Minu kohta kirjutatakse igasuguseid asju, kuid see ei ole minu mure,“ sõnas Räikkönen väljaandele Wheels24.

“Kõige naljakam asja juures oli see, et Mika Häkkinen väidetavalt kinnitas minu alavahetust,“ lisas Räikkönen.

Toyota WRC rallimeeskonna spordidirektor Kaj Lindström tunnistas, et pole vormelisõitja Kimi Räikköneni võimalikust Toyotaga liitumisest midagi kuulnud.

"Kuulen sellest esimest korda," sõnas Lindström otsekoheselt. "Kui midagi sellist oleks tõesti juhtumas, siis peaksin olema esimene, kes sellest Kimi või Tommi (Mäkinen) käest kuuleb. See kõik on minu jaoks vaid puhas spekulatsioon."