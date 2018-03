KIIRE ÜLEVAADE | Mis toimus Mehhiko rallil öösel? Mis seisus on Ott Tänak?

Ei raatsinud Mehhiko ralli jälgimiseks oma öötunde kulutada? Pole probleemi - aitame hädast välja ja teeme kiire ülevaate sellest, mis eile hilisõhtul ja öösel juhtus!

1. Ott Tänak ründab punktikatset

Laupäeva esimesel katsel turbo-süsteemi ootamatu töötamast lakkamise tõttu katkestama pidanud Ott Tänak saab rallit jätkata täna. Üldarvestuses ta punktikohale ei tõuse, ent eestlase sihiks on rünnata ralli viimast kiiruskatset ehk punktikatset - selle viiele paremale jagatakse MM-sarja üldarvestuses lisapunkte. "Kindlasti valmistume selleks väga hoolega. Mehaanikud panevad juba praegu autole mitmeid uusi osi peale, et see just punktikatseks eriliselt valmis oleks," rääkis Tänak WRC TV-le.

2. Ogier liigub rallivõidu suunas

Rallivõidu poole sammub praegu kindlalt Sébastien Ogier, kes haaras juhtohjad pärast seda, kui seni rallit juhtinud Sébastien Loebil ja teisel kohal olnud Dani Sordol 14. kiiruskatsel mõlemal rehv purunes. Ogier' edu Kris Meeke'i ees on üle 30 sekundi ning prantslane tegi tõeliselt tugeva laupäeva, näidates stabiilselt ka parimaid katseaegu. Kui Ogier täna võidu ära vormistab, on see talle kindlasti teenitud.

3. Loebi tabas liidrikohalt ebaõnn

Nagu eelnevas punktis mainitud, suutis üheksakordne maailmameister Sébastien Loeb vahepeal isegi Mehhiko rallit juhtida, ent tema muinasjutu rikkus 14. katse. Suhteliselt väikese teel olnud kivi otsa sõitnud Loebi Citroeni vasakpoolne esirehv sai seetõttu kannatada ning Loeb vahetas koos kaardilugeja Daniel Elenaga rehvi keset katset, kaotades sellega umbkaudu kaks minutit ja 20 sekundit. Ülejäänud päeva osas näitas Loeb head minekut ning suutis teistega kenasti sammu pidada.

4. Meeke'i piruett mängis kaardid Ogier'le kätte

Kui 14. katsel tõusis Ogier kolmandalt kohalt liidriks, siis juba järgmisel, 15. katsel kindlustas ta oma edumaad veelgi, kui seni temast vaid mõne üksiku sekundi kaugusel olnud Kris Meeke katsel pirueti tegi ning enda sõnul 30 sekundit kaotas.

5. Dani Sordo langustrendis

Reedese päeva liidrina lõpetanud hispaanlane laupäeval teistega samas tempos sõita enam ei suutnud ning langes tasapisi liidrikohalt allapoole. Sarnaselt Loebile läks temalgi 14. katsel vasak esirehv katki, ent mitte nii halvasti, et seda oleks pidanud katsel parandama. Sellest hoolimata kaotas Sordo umbes 30 sekundit, ent jäi kokkuvõttes kolmandale kohale, omades täna šansse ka teisel kohal oleva Meeke'i vastu.

6. Thierry Neuville ei taha teel püsida

MM-sarja üldliider sõidab küll kuuendal kohal ajaliselt uhkes üksinduses, kuid belglane kas surub liiga kõvasti või katsetab liiga palju uusi asju - 14., 15. ja 16. katsel oskas ta igaühel korraks auto tagumise osaga teelt väljas käia ning selle teeäärse perve vastu korralikult ära lüüa. Kõik avariid lõppesid aga õnnelikult - aega ta sisuliselt ei kaotanud ning auto jäi sisuliselt terveks.