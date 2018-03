Kihlveokontorid: Ott Tänak on Mehhikos soosik number üks

Eesti ja välismaa kihlveokontorid tunduvad laias laastus olevat ühel nõul: juba täna õhtul algava Mehhiko MM-ralli suurfavoriidiks on Ott Tänak.

Rootsi rallil kehva stardikoha tõttu esikolmikust kaugele jäänud Tänak saab Mehhiko rallil reedesel päeval rajale minna viiendana ning teistele teepuhastajat mängima ei pea, mistõttu on tema šansid tunduvalt paremad. Pea kõigis suuremates kontorites on Tänak Mehhiko ralli soosik number üks.

Ainsana pakub esikohale Thierry Neuville'i Optibet, kelle juures on Neuville'i koefitsiendiks 4,00, Tänakul 4,05. Esikolmikusoosikuks on ka Sébastien Ogier (4,75), ülejäänud eesotsas Kris Meeke'i, Sébastien Loebi ja Andreas Mikkelseniga jäävad juba kaugemale.

Paaris kontoris on Tänaku ja Neuville'i koefitsiendid võrdsed: näiteks identsete koefitsientidega Unibetis ja Pafis on mõlema mehe võidukoefitsiendiks 3,75. Ülejäänud suuremad kontorid eelistavad aga selgelt Tänakut - WRC-sarja ametlik partner Onebet pakub Tänaku koefitsiendiks 3,50 ja Neuville'i omaks 4,75; täpselt samad koefitsiendid on ka Betsafe'is. Coolbetis on Tänak 4,25-ga selge soosik, aga teisel kohal on seal Neuville'i (6,00) asemel hoopis Ogier (5,50).

Mehhiko ralli saab avapaugu juba täna õhtul. Testikatse sõidetakse Eesti aja järgi kell 17, esimene publikukatse algab meie aja järgi eeloleval öösel kella nelja paiku.