Katsevõitude statistika: Tänaku kiirusele pole tänavu mitte keegi vastu saanud

Soome ralli 2018 Foto: McKlein, Toyota GAZOO WRT

Kuigi autoralli MM-sarjas loetakse kokkuvõttes ikkagi rallidelt saadud punkte, panevad statistikud kokku ka muid huvitavaid tabeleid ning kahtlemata on põnev jälgida ka seda, kuidas jagunevad katsevõidud - vahel öeldakse, et just see näitab ära autode ja sõitjate "toore" kiiruse.