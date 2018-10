Kataloonias läheb kavaldamiseks? Neuville vihjas, et ei taha viimase ralli eel liider olla

Neuville'il on kahe viimase etapi eel liidrina 189 punkti, tiitlikaitsja Sebastien Ogier (M-Sport) kaotab talle 7 ja Ott Tänak (Toyota) 21 silmaga. Järgmine etapp on oktoobri lõpus Kataloonias ning viimane ralli novembri keskel Austraalias, kusjuures maksimaalselt on veel võimalik teenida 60 punkti.

Selleks, et Neuville kindlustaks üldvõidu juba eelviimasel etapil, peaks ta Kataloonias teenima Ogier`st vähemalt 24 ja Tänakust 10 punkti enam.

Neuville on kindel, et võitja selgub viimasel etapil, kirjutab Belgia portaal dhnet.be. "On oluliselt suurem võimalus, et MM-tiitel mängitakse välja Austraalias ja kui aus olla, siis arvestades stardijärjekorda oleksin parema meelega enne viimast etappi pigem viie punktiga liidrist maas kui viie punktiga juhtimas," vihjas Neuville, et Austraalia etapi täispikale avapäevale oleks keeruline esimesena startida.

Seega võib 25. oktoobril algaval Kataloonia rallil ees oodata korralik taktikamäng Neuville`i ja Ogier vahel, sest mõlemad sõitjad võivad püüda liidrikohta vältida.