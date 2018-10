Kataloonia rallil jätkus uskumatu seeria, viimane mustriväline võitja on endiselt Markko Märtin

Seega on viimane mustriväline võitja Kataloonias jätkuvalt Markko Märtin, kes triumfeeris 2004. aastal Ford Focuse roolis.

Seejärel triumfeeris tänavune võitja Sebastien Loeb Citroeniga aastatel 2005. kuni 2012. Edasi valitses Kataloonias Volkswagen, kelle eest võitis 2013., 2014. ja 2016. aastal Sebastien Ogier. 2015. aastal tõi Saksamaa autotootjale esikoha Andreas Mikkelsen.

Volkswageni taandumise järel on Kataloonias jäme ots läinud taas Citroeni kätte. Kui mullu võitis Kris Meeke, siis tänavu Loeb. Mõlema antud hooaja kohta tuleb seejuures märkida, et Citroen on olnud kõige kehvemaks tiimiks. Mullu tõi Meeke neile kaks võitu ja tänavu oli Loebi oma neile esimeseks. Tiimide arvestuses on nad mõlemal juhul olnud viimased.