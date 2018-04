Kas Tänak stardib Rally Estonial? Töö endiselt käib

Tänavu suvel peetakse aastase vaheaja järel taas Rally Estonia, mis aga tänavu Euroopa meistrivõistluste kalendrisse ei kuulu. Taaskord loodetakse starti meelitada ka Eesti kõige nimekad rallimees Ott Tänak, kes tänavu kihutab teadupärast Toyota WRC-tiimis.

"Soome riigi seadused määratlevad töö- ja puhkeaega väga selgelt. Me kõik tahame, et Ott Tänak ja Martin Järveoja stardiks Rally Estonial ja töö selle nimel käib – kõik on endiselt võimalik," rääkis Rally Estonia pressiesindaja Margus Kiiver saates “Spordipühapäev“, vahendab ERR Sport.

“WRC autode kõrval on meil üks eesmärk ka meie kodune WRC auto Georg Grossiga roolis starti saada ja siit lähikonnast veel WRC autosid tuua. Teine oluline aspekt on Baltikumist ja lähiregioonist tuua kiireid R5 autodega sõitjaid, et luua ka selles klassis selge konkurents," lisas Kiiver.