Kas Tänak saab Sébastienidele vastu?

Sedavõrd põnevat rallihooaja algust pole ammu olnud. Aasta peale jagunevaid küsimärke on suur hulk. Kas kihlveokontorid eksivad, pakkudes MM-sarja suursoosikuks Ott Tänakut? Kui hea on Citroën või jääb Sébastien Ogier’ seitsmes meistritiitel auto taha? Kas Thierry Neuville suudab saatuslikke vigu vältida? Kas Toyota võidusõitjad Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke hakkavad Tänakut aitama või temaga lahingut pidama? Kas M-Sport suudab Fordi ralliauto arendamisega rivaalidest mitte maha jääda, et tuleval aastal istuks mõni tugev sõitja – näiteks Tänak – nende auto rooli?