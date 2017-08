Kas Tänak peab Ogier'le teed andma ja neljakordse maailmameistri endast mööda lubama?

Ott Tänak Saksamaa rallil. Foto: @World Media Agency

Saksamaa autoralli MM-etapil on kindlalt esikohta hoidmas Ott Tänak, kuid võistluspaigas on hakatud juba spekuleerima, et võib olla peab eestlane lubama neljakordse maailmameistri Sebastien Ogier'i endast mööda.