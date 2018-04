Kas Tänak on tõusnud Toyota esinumbriks? Mäkinen: seda mina ei otsusta

Tommi Mäkinen (vasakul) ja Ott Tänak (paremalt teine) koos tiimikaaslastega. Foto: McKlein, Toyota GAZOO WRT

Toyota rallitiimi bossi Tommi Mäkineni käest uuriti WRC+ All Live'i eetris, kas Argentina rallil suurepärast hoogu näitav Ott Tänak on nüüd meeskonna kindel esinumber. Mäkinen ei tahtnud aga midagi konkreetset välja öelda ja tõdes, et sellised asjad on meeste enda teha.