Kas Tänak jätkab Türgis võidujada?

Neljapäeval publikukatsega algav Türgi ralli on ettearvamatu. Mullu – siis ei kuulunud see võidusõit MM-sarja – triumfeerinud Orhan Avcioglu kirjeldas Marmarise ümbruse teedel kihutamist kui mängu, mida tuleb mängida väga-väga targasti. „Pead leidma lõigud, kus gaasi suruda, ja lõigud, kus olla ettevaatlik, et hoiduda kividest ning säästa autot ja rehve. Kõige tõsisem katsumus on kiiruskatsete loomupära, millega tuleks võimalikult kiiresti harjuda.”