Kas Sébastien Ogier' tulevik on selge? Usaldusväärne portaal teab, kus viiekordne maailmameister järgmisel hooajal sõidab

Sellest, et Ogier' ja Citroeni vahel susiseb, on viimastel nädalatel üha sagedamini ja kindlamas toonis kirjutatud, aga Autospordi andmetel on osapooled nüüd sisuliselt kokkuleppele jõudnud ning lepingust antakse teada õige pea.

"Ma arvan, et kokkulepe jõuab lähemale," sõnas Ogier, kuid ei avaldanud, millise tiimiga. "Tahtsin natuke rohkem teada, kui palju on autotootja valmis end edu nimel pühendama ning sain positiivse vastuse. Tahtsin selle asja kiirelt paika saada ning loodetavasti tuleb peagi ka ametlik teade."

Ogier' jaoks ei ole Citroen päris võõras - ta alustas oma WRC karjääri just selle autoga, kuid lahkus sealt 2011. aasta lõpus, kui ta piltlikult öeldes Sébastien Loebiga enam samasse tiimi ära ei mahtunud.

Citroeni tiimibossi Pierre Budari sõnul ei ole neil ühegi lepingu avalikustamisega otsest kiiret. "Ma ei saa öelda, kas see juhtub järgmisel nädalal või järgmisel kuul. Peame enne selgeks tegema, et kõik osapooled on kõigis asjades kokkuleppele jõudnud - ja mina pole siin sugugi ainus osapool. Anname asjadest teada siis, kui oleme valmis."

Ogier on varem korduvalt mõista andnud, et see leping saab olema tema karjääri viimane ning tema prioriteediks on raha asemel see, et saaks MM-tiitli nimel heidelda.