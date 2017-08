Kas Sebastien Loeb naaseb MM-sarja? Citroeni boss: ma ei ütle "jah" ega "ei"

Citroeni rallimeeskonna pealik Yves Matton kinnitas, et peagi nende autot testiv üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb sel aastal kindlasti MM-etapil ei osale. Küll aga võib kõne alla tulla järgmine hooaeg.

Matton rõhutas, et tänavuseks aastaks on Citroenil juba sõitjakohad Andreas Mikkelseni, Kris Meeke'i, Craig Breeni, Stephane Lefebvre'i ja Khalid Al Qassimiga mehitatud.

"2017. aastal ma tal kinldasti sõita ei lase, sest mul ei ole autot," ütles Matton ajakirjale Autosport.

"Pealegi ma ei arva, et oleks hea mõte ta MM-etapile lasta. Me teame, et WRC tase on hetkel päris kõrge ning sellise autoga nõuab samale tasemele jõudmine päris palju testikilomeetreid. Kui ühel päeval midagi sellist juhtub, peab see olema hästi ette valmistatud."

Matton lisas, et on 2018. aasta sõitjate nimekirja kinnitamisest päris kaugel, mis tähendab, et ka Loebile on veel uks lahti.

"Ma saan aru, millist huvi selle mehe naasmine äratab, kuid nagu ma ütlesin, kui see teoks saab, siis tuleb seda teha õigesti," sõnas belglane Loebi 2018. aasta võimalikku comeback'i kommenteerides. "Ma ei ütle teile "ei", sest see pole "ei", kuid ma ei ütle ka "jah", sest see pole "jah"."