Kas Meeke on Toyotale parim valik?

Sellest, et Esapekka Lappi lahkub Toyotast ja teda asendab suvel Citroënist vallandatud Kris Meeke, räägitakse juba kindlas kõneviisis, kuigi ametlikult pole vangerdust välja hõigatud. Lappi on juba Toyotas tõrjutu seisuses – soomlasele ei eraldatud Kataloonia ralliks katseaega, tema päeva sai endale Ott Tänak, et ainsana katsetada autot kruusal.