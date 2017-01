Fordi esindusmeeskonda naasnud Ott Tänak on enne MM-hooaja starti fännide tähelepanu keskmes.

Täna stardib Monte Carlos uus rallihooaeg. Suursoosik on Ott Tänaku tiim M-Sport.

Monte Carlo rallil ei ole maailma kuulsaima kasiinolinnaga peale nime muud pistmist. Võistluskeskus on mägede vahel väikses Gapis, mille ümbruses toimub valdav osa kiiruskatseid ja mis on Monte Carlost veidi alla 300 kilomeetri eemal. Nii et samaväärselt võiks Tallinna ralli pidada Riia ümbruse teedel.