Kas M-Spordil ja Tänakul jagub rohtu aina tugevnevate Hyundai ja Citroeni vastu?

Ott Tänak vihjas sel nädalal Autospordile antud intervjuus, et ta jätkab ka tuleval hooajal M-Spordi ridades. Saarlane avaldas lootust, et sama võiks teha ka Sebastien Ogier. Samas kisub kõik pigem sinna suunda, et prantslane taasliitub oma kunagise tööandja Citroeniga.

Järgmist hooaega silmas pidades tundubki, et kõige suuremaid pingutusi teevad koosseisu osas Citroen ja Hyundai. Hyundai jaoks on praeguseks kõik tegelikult juba selge. Lisaks pikemat aega koosseisu kuuluvatele Thierry Neuville'ile, Dani Sordole ja Hayden Paddonile on käed löödud ka Andreas Mikkelseniga. Seega on Hyundail koos juba hirmuäratavalt tugev nelik.

Citroen näeb vaeva

Samal ajal ei maga ka Citroen. Prantslased on vihjanud, et tiimis jätkab tänavu ebaõnnestunud Kris Meeke. Kehtiv leping on olemas ka Craig Breenil ja Stephane Lefebvre'il. Lisaks ei ole saladust tehtud, et tiimi soovitakse Ogier'i ja selle tarbeks on väidetavalt juba ka Citroeni suurtelt bossidelt rahagi juurde küsitud. Kõigele lisaks on teada antud, e tõenäoliselt osaleb mõnel rallil ka üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb.

Nii tundub, et järgmisel aastal võiksid meeskondliku tiitli eest eelkõige heitlema hakata Citroen ja Hyundai. Mis võiks vastu panna olla aga käimasoleval hooajal võistkondliku tiitli suunas liikuval M-Spordil?

Kui Tänak peaks inglaste tiimis jätkama, siis sama loodetakse ka Elfyn Evansilt. Kui Tänak on sel hooajal võitnud kaks rallit ja tõusnud kokku viiel korral poodiumile, siis 28-aastane Evans on samuti tegemas karjääri parimat hooaega.

Argentinas ja Soomes teise koha saavutanud Evans hingab hooaja kokkuvõttes tugevalt kuklasse praegu viiendal kohal olevale Dani Sordole. Tulevat hooaega silmas pidades on M-Sport Evansile kõige tõenäolisemaks töökohaks. Hyundais on juba kohad täis. Citroen on vihjanud küll, et nad on huvitatud nii Tänakust kui ka Evansist, kuid Ogier on nende esimene eelistus. Kui prantslane saadakse kätte, siis sellega on nende töö ka tehtud.

Kes tuleks veel M-Sporti?

Kes võiks haarata sellisel juhul aga kolmanda M-Spordi masina rooli? Kõige tõenäolisemaks meheks oleks sel juhul 23-aastane soomlane Teemu Suninen, kes tänavu saavutas M-Spordi masinal kihutades Soome rallil neljanda ja Poolas kuuenda koha.

Samas ei tasu unustada, et sõitjateturul on tulevaks hooajaks saadaval ka karjääri jooksul ühe MM-ralli võitnud norralane Mads Östberg, kes sõidab sel aastal erasõitjana samuti M-Spordi autoga. Lisaks on M-Sport silma peale pannud 16-aastasele soomlasest talendile Kalle Rovanperäle. Seega oleks M-Spordil ka Ogier'i lahkumise korral valikut küllaldaselt, kuid kvaliteeti oleks tõenäoliselt võrreldes Hyundai ja Citroeniga esialgu ikkagi vähem.

Toyotas peaksid jätkama nii Jari-Matti Latvala kui ka Soome rallil võidutsenud Esapekka Lappi. Viimasel ajal on aina paremini esinenud ka Toyota praegune kolmas piloot Juho Hänninen, kelle asendajaks on seni just Tänakut pakutud.