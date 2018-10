Kas Latvala ikka jätkab Toyotas? Mänedžer Timo Jouhki ei soostunud tõde avaldama

Intervjuus Rallysport Magazine'ile tõdes praegu lisaks Latvalale ja Teemu Sunineni ja Kalle Rovanperä mänedžeriks olev Jouhki, et Latvala jätkab kindlasti sõitmist, kuid ei avaldanud, millises tiimis.

"Olen juba oma kaks kuud korrutanud, et kõikidel minu sõitjatel on uueks aastaks leping olemas. Kalle, nagu teame, jätkab Škodas, Teemu M-Spordis ning Jari-Matti sõidab samuti kuskil, aga see avaldatakse kahe nädala jooksul," kinnitas Jouhki.

Rovanperä tegi sealjuures Walesi rallil WRC2 klassis suurepärase sõidu ning võttis kindla võidu. "Reede hommik oli tal isegi parem kui oskasin oodata. Ülejäänud sõit on olnud oodatud tasemel. Ta ei vajutanud üldse kõvasti, vaid võttis asja rahulikult ja ei lõhkunud autot. Ta ütles, et nii on lausa pisut igav sõita!"