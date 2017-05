Kas Latvala eksis dopingureeglite vastu ja peaks saama võistluskeelu?

Toyota meeskonna esipiloot Jari-Matti Latvala veetis Portugali rallil öö vastu pühapäeva tilgutite all, mis on WADA koodeksi järgi keelatud.

Latvala rääkis pärast ralli lõppu, et kihutas võidu haigena. Eelneval nädalal oli ta hädas alaselja põletikuga, neljapäeval tõusis palavik 39 kraadini. Temperatuur saadi kontrolli alla ravimitega, mis aga lõid seedimise segi.

Laupäeval Latvala kõhtu ei täitnud, sest ükski söök ei seisnud sees. Õhtuks oli ta sedavõrd läbi, et läks haiglasse tilgutite alla end turgutama.

Paraku on inreavenoossed infusioonid ehk ainete viimine organismi veeni kaudu antidopingu reeglitega keelatud. Kas Latvala tuleks diskvalifitseerida ja määrata talle nelja-aastane võistluskeeld?

„Kui Latvala olnuks tilgutite all rallipargi suvalises ruumis, siis küll,“ selgitas Eesti Antidopingu juhatuse liige Elina Kivinukk. „Kuna ta viibis aga haiglas arstide järelevalve all ja talle anti esmaabi, siis see pole reeglite rikkumine.“

Tõsi, ka WADA koodeksis on kirjas: „Intravenoossed infusioonid ja/või süstid mahus üle 50 ml 6-tunnise ajavahemiku jooksul on keelatud, välja arvatud õiguspärastel juhtudel haiglaravi, kirurgiliste protseduuride või kliiniliste uuringutega seoses.“

Seega on Latvala puhas poiss ega ole rikkunud dopingureegleid.