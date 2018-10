Kas kiired rallid toovad tiitli Tänakule?

Pärast esikohti Soome ja Saksamaa rallidel tekkis Tänakul Türgis probleeme, ta polnud võrreldes Sébastien Ogier’ ja Thierry Neuville’iga konkurentsivõimeline. Esimese päeva lõpuks oli vahe kärisenud poole minutini ja Tänak tunnistas, et oleks rahul kolmanda-neljanda-viienda kohaga. Ent siis kukkusid kõik rivaalid riburada pidi eest ning meite mees sai poodiumil võidušampanjat pritsida.

Tänakust õhkus pärast Türgi rallit optimismi. Ta kuulutas, et on suures mängus tagasi ja siitmaalt pole miski võimatu. Üks põhjusi, mis Tänaku näole naeratuse tõi – teadlikult või alateadlikult –, peitus selles, et Türgiga said aeglased rallid läbi ja siit edasi on vaid kiirete meeste mängumaa.