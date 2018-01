Kas Hyundai WRC-tiim on Monte Carlo ralli järel juba paanikas?

Thierry Neuville Monte Carlo rallil. Foto: JEAN-PIERRE CLATOT, AFP/Scanpix

Hyundai WRC-tiimi jaoks ei alanud 2018. aasta hooaeg kõige paremini ning Monte Carlo ralli järel ollakse tiimide arvestuses viimasel ehk neljandal kohal. Seejuures tasub meenutada, et Hyundai meeskonda on peetud tiimide arvestuses sel hooajal just suurimaks soosikuks.