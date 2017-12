Kas Citroen mõtleb juba WRC-sarjast taandumisele? Toyotal ainult üks tõsine konkurent?

Citroeni WRC-tiim andis teada, et tuleval hooajal kihutatakse autoralli MM-etappidel valdavalt kahe autoga. Seega võib Citroen juba sisuliselt eos maha matta lootused konstruktorite tiitli võitmiseks.

Autoralli MM-sarjas läheb igal etapil võistkondlikus konkurentsis arvesse kahe parema auto tulemused. Kui konkurentidel on aga starti saata kolm autot, siis on Citroenil tiitli püüdmise lootused üsna täbarad.

Citroeni ridades teeb täishooaja kaasa Kris Meeke. Teist autot jagavad Sebastien Loeb ja Craig Breen. Esimene saab kolm ning teine kümme rallit.

Citroeni otsus kolmandat autot mitte välja panna on lükanud käima spekulatsioonid, et Citroen võib peagi taas MM-sarjast taanduda. Kuna Citroen on avaldanud, et nende selgeks eesmärgiks on tiitlid ja nende mitte võitmise korral võidakse sarjast taanduda, siis seetõttu sositataksegi juba nende võimalikust lahkumisest. Kolmandast autost loobumine välistab sisuliselt võistkondliku tiitli eest võitlemise ehk järgmist aastat silmas pidades on pandud kõik ühele kaardile – Kris Meeke'ile individuaalses arvestuses.

Kui Citroen on tuleval hooajal reeglina väljas kahe autoga (mõnel etapil osaleb Khalid Al-Qassimi, kes ei ole kunagi suurde mängu sekkunud), siis ka M-Sport ei ole endale täiskohaga kolmandat pilooti seni palganud. M-Spordi eest teevad täishooaja kaasa Sebastien Ogier ja Elfyn Evans. Kuueks ralliks on käed löödud Teemu Sunineniga ehk sellisel kujul on ka M-Spordil keeruline võistkondliku tiitli eest võidelda.

Seega on praeguse seisuga igal etapil kolme autoga väljas Toyota ja Hyundai, kes hakkavad tõenäoliselt ka võistkondliku tiitli eest heitlema.

Tuleva aasta koosseisud WRC-sarjas:

Toyota: Ott Tänak, Jari-Matti Latvala, Esapekka Lappi. Kõik kolm meest teevad kaasa täishooaja.

M-Sport: Sebastien Ogier, Elfyn Evans. Kui kaks nimetatut teevad kaasa täishooaja, siis lisaks on kuueks etapiks leping Teemu Sunineniga. Räägitud on, et mõnel etapil võib võimaluse saada Eric Camilli.

Hyundai: Andreas Mikkelsen, Thierry Neuville, Hayden Paddon, Dani Sordo. Seniste plaanide kohaselt peaks Hyundai igal etapil starti saatma kolm autot. Mikkelsen ja Neuville peaksid saama täishooaja. Sordo on avaldanud, et tema sõidab Monte Carlo, Mehhiko, Korsika, Argentina, Portugali, Saksamaa ja Kataloonia rallidel. Paddoni saagiks peaksid seega jääma ülejäänud kuus etappi.

Citroen: Kris Meeke, Craig Breen, Sebastien Loeb, Khalid Al-Qassimi. Meeke teeb kaasa täishooaja. Loeb sõidab Mehhiko, Korsika ja Kataloonia rallidel. Breen osaleb ülejäänud kümnel etapil. Al-Qassimi osaleb mõnel rallil oma parema äranägemise järgi.