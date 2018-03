Kaardilugeja Martin Järveoja: Korsika on kindlasti minu nõrgim ralli

Toyota meeskonnas kihutava Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja tunnistas, et järgmisel nädalal toimuv Korsika ralli kujuneb tema jaoks kindlasti raskeks.

"Korsika on kindlasti minu nõrgim ralli," sõnas Järveoja, tuues põhjuseks teda vaevava merehaiguse. "Varasematel aastatel on mul merehaigusega isegi rohkem probleeme olnud kui praegu. Ilmselt sõidab Ott tänavu ka veidi sujuvamalt, sest mul pole viimasel ajal seda eriti palju esinenud."

Järveoja sõnul on juba Korsika ralli legendi koostamine tema jaoks tõsine katsumus. "See pidev pidurdamine ja kiirendamine. Kui esimesel korral seda kirja panen, ei suuda ma isegi korralikult välja vaadata."

Tänak on eelseiva ralli suhtes optimistlik. "Oleme sel aastal igal teekateel konkurentsivõimelised olnud. Meeskond töötab väga kõvasti, et me ka töökindlad oleksime. Nüüd peame lihtsalt hakkama rivaalidelt tasapisi punkte tagasi võtma," ütles Tänak.

Eelmisel aastal said eestlased Korsika rallil M-Spordi autoga sõites 11. koha. Ralli rikkus eestlaste jaoks väljasõit kolmandal kiiruskatsel.

Korsika ralli toimub järgmise nädala lõpus.