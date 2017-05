Kaardilugeja Martin Järveoja: ärevatel hetkedel on tähtis jääda rahulikuks

Ott Tänaku kaardilugejal Martin Järveojal käib enne magamaminekut kogu rallipäev filmina silme eest läbi.

Kuigi Järveoja sõidab WRC sarjas esimest hooaega, pole ta MM-rallidel kaugeltki uustulnuk. Karl Kruudaga WRC2 arvestuses kihutamistest oli kaasa võtta korralik kogemustepagas. Päris WRC ja suurte tiimide hulka kuuluv M-Sport tähendavad aga ikkagi midagi muud. „Korralik tamp on peal. Uute autodega on palju testimist ja esimesed viis kuud on läinud väga kiiresti,” sõnas ta. „Palju tuleb olla kodust eemal, kuid olen sellega juba harjunud. Pealegi meeldib mulle see töö väga.”