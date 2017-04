JWRC avaetapi üheksandana lõpetanud Miko Niinemäe: oli suhteliselt frustreeriv ralli

Autoralli maailmameistrivõistlustel juunioride ehk JWRC arvestuses osalevad Miko Niinemäe ja Martin Valter (Ford Fiesta R2T) jätkasid pühapäeval Korsika rallit oma klassi üheksandalt positsioonilt ning said ka lõpparvestuses sama koha.

Viimasel võistluspäeval ootas võistlejaid ees kaks kiiruskatset, millest esimene oli võistluse pikim (53,78 km) ja teine lühim (10,42 km). Kahjuks ei saanud eestlased päeva esimest katset võistluskiirusel läbida, sest paar minutit enne nende starti peatati katse eespool startinud võistlejate avarii tõttu.

„Olime kahe minuti pärast startimas esimesele katsele, kui start kinni pandi ning ligi kümme minutit hiljem tuli korraldajalt otsus katse lõpetada. Ehk plaan pikal katsel ameeriklast Dillon Van Way´d püüda läks vett vedama,“ sõnas Niinemäe peale ralli pikima katse tühistamist.

Ralli viimane katse õnnestus eestlastel siiski läbida ning töötava autoga ja hea sõidurütmiga saavutati JWRC arvestuse viies aeg. Katse võitnud Nil Solans ja Miquel Ibáñez Sotosest jäid Niinemäe - Valter maha 9,4 sekundiga.

„Viimasel katsel oli tempo hea ja rütm korras ning seda näitas ka katseaeg. Üldiselt oli suhteliselt frustreeriv ralli, sest iga päev oli midagi, mis meile kaikaid kodaratesse viskas ning seetõttu saimegi vaid neli katset ilma probleemideta sõita. Istume kohe peale võistlust ka meeskonnaga maha, et meid kimbutanud muresid arutada. Siiski sõidu mõttes saime palju kogemusi ning hea on tõdeda, et saame ka asfaldil kenasti hakkama, kui tehnika toimib,“ võttis Niinemäe Korsika ralli kokku.

JWRC hooaja esimese etapivõidu teenisid hispaanlased Solans - Sotos. Niinemäe - Valter said Prantsusmaa asfaltteedelt üheksanda koha punktid, võitjatest jäädi lõpuks maha 32 minutit ja 25 sekundit.

JWRC hooaja teine võistlus sõidetakse 9.-11. juunini Sardiinias (Itaalia).