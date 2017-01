Ott Tänaku kaardilugeja tunnistas, et MM-karjääri kolmanda kohaga alustada pole sugugi paha.

„Mulle öeldi, et Monte Carlo ralli on raske, aga et nii raske…” ohkas Martin Järveoja rahuloleval ilmel. „Maailmameister Sébastien Ogier ütles, et tänavune võidusõit oli erakordselt keeruline ja olud heitlikud. Lisaks kõik see meie draama… Alustada karjääri siin ja tõusta poodiumile – vägev!”