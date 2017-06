Järveoja: sõitja on kapten, tema teeb otsuseid

Kaardilugeja Martin Järveoja suudab õnnestunud kiiruskatset nautida nii, et kananahk tuleb ihule.

See oli Portugali ralli ühe kiiruskatse järel, kui Järveoja tunnistas Ott Tänakule, et perfektselt õnnestunud sõit tekitas ülima naudingu. Loomulikult pole tänavu seni seitsme MM-ralli kõik kiiruskatsed pakkunud samasugust tunnet, kuid sellel tasemel debüüthooaega tegeval Järveojal on põhjust rahul olla – koguni neljal korral on jõutud poodiumile, neist korra kõrgeimale astmele. „Poodiumil on õige koht näppe püsti ajada, kuid selle kõige taga on pingeline töö,” räägib ta.

Järveoja ja Tänaku vahel valitseb ralliautos eduks vajalik keemia. Kaardilugeja selgitab, et üks asi on stardist finišini õigel ajal ja täpselt kurve ette lugeda, kuid tähtis on ka muu – näiteks see, et terve võistlusnädala ühes autos istuvad mehed omavahel klapiksid.