Jari-Matti Latvala: Soome rallil tuleb olla 100% enesekindel, muidu kaotad

Sel nädalavahetusel saab jätku autoralli MM-sari, kui Soomes peetakse hooaja kaheksas etapp. Etapi eel uuriti lähemalt, mida WRC sõitjad arvavad eesolevast rallist.

"Sa pead iseenda ja autoga olema 100% enesekindel," rääkis Toyota sõitja Jari-Matti Latvala. "Kui olla ainult 95% enesekindel, siis kaotad koheselt ajas. Soome rallil nalja ei tehta, siin tuleb tõesti olla täielikult pühendunud."

"Soome ralli on alati olnud see, kus saab sõita gaas põhjas," lisas teine Toyota sõija Esapekka Lappi. "See on tunne, mida ma kõige rohkem naudin. Suur kiirus ja hüpped tekitavad korraliku adrenaliini."

"Soome ralli on kõige suurem ralli üldse," rääkis Citroeni piloot Mads Östberg. "See on nii unikaalne võistlus suure ajalooga. Rallisõitjana sa unistad teedest, kus saab lihtsalt täiskiirusega sõita."

Eelmisel aastal võidutses Soomes Esapekka Lappi.