Jari-Matti Latvala: pärast 12 hooaega on jätkuvalt motivatsioon suur rallisid võita

"Alustan koos oma kaardilugeja Miikka Anttilaga 13. täishooaega WRC-sarjas. Mul on jätkuvalt rohkelt motivatsiooni võidelda rallivõitude eest ning võib-olla isegi individuaalse MM-tiitli nimel - see on mu ülim unistus," sõnas 33-aastane Latvala Toyota pressiteate vahendusel.

"Eelmise hooaja teine pool oli meie jaoks hea ning kui suudame niimoodi jätkata, peaksime olema tippkonkurentsis," jätkas soomlane. "Teame, et auto on vastupidav ja kiire, seega on sõitjate töö nendest maksimum välja pigistada. Olen viimasel kahel aastal Toyotaga Monte Carlos poodiumile jõudnud ja oleks ideaalne seda seeriat jätkata. Oluline on vigu vältida."

"Olen väga elevil, sest tegu on minu jaoks uue algusega, kuna mul on uus meeskond, uus auto ja isegi uus kaardilugeja" rääkis uueks hooajaks Toyota liitunud Kris Meeke. "See, mida Toyota suutis eelmisel hooajal saavutada, eriti aasta teises pooles, pakub mulle kindlust, et saan enda jalge alla hea auto."

"Olles autoga ise sõitnud, saan öelda, et selle võimekus avaldas mulle muljet. Olen siiski alles õppimas ning suuri eesmärke Monte Carloks ei sea omale. Minu esimene prioriteet on taas rallit nautida ning olen seda kindlasti varasemalt Monte Carlos teinud."

Monte Carlo MM-etapp sõidetakse 24. - 27. jaanuarini.